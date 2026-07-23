Зона ризику на фронті зросла до 40 кілометрів: який транспорт безпечніший

Небезпечна зона для цивільного транспорту військових розширилася до 40 кілометрів від лінії фронту. На цій відстані росіяни дедалі частіше полюють на маршрути забезпечення, тому використання звичайних пікапів і вантажівок призводить до невиправданих втрат.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров.

Чому цивільний транспорт більше не підходить

Якщо раніше під так званою «останньою милею» розуміли кілька кілометрів безпосередньо біля позицій, то зараз ця зона зросла до 10 кілометрів і більше.

За словами Гончарова, небезпечними є й ділянки за 20–40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Саме там щодня переміщується особовий склад, боєприпаси, пальне, їжа та запчастини.

Ці маршрути постійно перебувають під прицілом ворога:

FPV-дронів та ударних безпілотників;

засобів дистанційного мінування;

артилерії.

Через це пересування військовослужбовців на звичайних волонтерських пікапах чи цивільних вантажівках створює високий ризик для їхнього життя.

Роль броньованої техніки та виживання екіпажу

Головна мета броньованого автомобіля — максимально зберегти життя бійців. Там, де цивільна машина після влучання дрона чи підриву практично гарантовано знищується разом із людьми, спеціалізоване авто дає шанс вижити.

Військові вже мають безліч прикладів, коли українські бронеавтомобілі "Новатор" або американські MaxxPro витримували декілька послідовних ударів FPV-дронів та продовжували рух. Навіть у разі критичних пошкоджень від протитанкових мін екіпаж залишався живим, діставши лише контузії чи травми.

Гончаров підкреслив, що розвиток роботизованих систем на полі бою не має створювати ілюзію, ніби класична бронетехніка втратила актуальність. Сучасна військова логістика повинна поєднувати різні технічні рішення.