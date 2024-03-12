В Україні провели успішні випробування бронеавтомобіля "Новатор" з туреллю (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську Бронетехніку" у Facebook .

Як уточнили в компанії, "Таврія-14,5" - це бойова дистанційно-керована турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм з боєкомплектом у 200 патронів. Така турель забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести вогонь по ворожим цілям у русі.

Фото: бронеавтомобіль "Новатор" (facebook.com/ukrainianarmor)

Також турель обладнана оптико-електронним модулем, що дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.

В "Українській Бронетехніці" додали, що використання таких бронеавтомобілів, які оснащені бойовими модулями, що дистанційно керуються, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, а й зберігає життя військових.

Нова бронемашина України

Нагадаємо, 1 березня українська компанія Inguar представила нову бойову броньовану машину (ББМ) Inguar-3 класу MRAP.

Вона вже завершила проходження заводських тестів та готується до державних випробувань.