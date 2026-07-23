ua en ru
Чт, 23 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Зона риска на фронте выросла до 40 километров: какой транспорт безопаснее

13:31 23.07.2026 Чт
2 мин
Как безопасно возить военных и грузы в 20–40 километрах от линии фронта?
aimg Лев Шевченко
Зона риска на фронте выросла до 40 километров: какой транспорт безопаснее Фото: украинский бронеавтомобиль (Ukrarmor)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Опасная зона для гражданского транспорта военных расширилась до 40 км от линии фронта. На этом расстоянии россияне все чаще охотятся за маршрутами обеспечения, поэтому использование обычных пикапов и грузовиков приводит к неоправданным потерям.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров.

Почему гражданский транспорт больше не подходит

Если раньше под так называемой «последней милей» понимали несколько километров прямо у позиций, то сейчас эта зона выросла до 10 километров и больше.

По словам Гончарова, опасны и участки в 20–40 километрах от линии боевого столкновения. Там ежедневно перемещается личный склад, боеприпасы, горючее, еда и запчасти.

Читайте также: В ВСУ назвали технологии, которые обеспечат преимущество на поле боя в ближайшие годы

Эти маршруты постоянно находятся под прицелом врага:

  • FPV-дронов и ударных беспилотников;

  • средств дистанционного минирования;

  • артиллерии.

Поэтому передвижение военнослужащих на обычных волонтерских пикапах или гражданских грузовиках создает высокий риск для их жизни.

Роль бронированной техники и выживание экипажа

Главная цель бронированного автомобиля – максимально сохранить жизнь бойцов. Там, где гражданская машина после попадания дрона или подрыва практически гарантированно уничтожается вместе с людьми, специализированный автомобиль дает шанс выжить.

У военных уже есть множество примеров, когда украинские бронеавтомобили "Новатор" или американские MaxxPro выдерживали несколько последовательных ударов FPV-дронов и продолжали движение. Даже в случае критических повреждений от противотанковых мин экипаж оставался в живых, получив только контузии или травмы.

Гончаров подчеркнул, что развитие роботизированных систем на поле боя не должно создавать иллюзию, что классическая бронетехника потеряла актуальность. Современная военная логистика должна совмещать разные технические решения.

Что известно об украинском "Новаторе"

Напомним, бронеавтомобиль "Новатор" разработан компанией "Украинская бронетехника" специально для нужд Сильных обороны Украины. Траспортное средство предназначено для патрулирования, ведения разведки, транспортировки спецподразделений и огневой поддержки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Вторжение России в Украину
Новости
Для достижения мира в Украине нужны "новые идеи", - Рубио
Для достижения мира в Украине нужны "новые идеи", - Рубио
Аналитика
Цена жизни. Сколько на самом деле стоит жить в крупнейших городах Украины
Катерина Гончарова, Василина Копытко Цена жизни. Сколько на самом деле стоит жить в крупнейших городах Украины