Зона риска на фронте выросла до 40 километров: какой транспорт безопаснее

Опасная зона для гражданского транспорта военных расширилась до 40 км от линии фронта. На этом расстоянии россияне все чаще охотятся за маршрутами обеспечения, поэтому использование обычных пикапов и грузовиков приводит к неоправданным потерям.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров.

Почему гражданский транспорт больше не подходит

Если раньше под так называемой «последней милей» понимали несколько километров прямо у позиций, то сейчас эта зона выросла до 10 километров и больше.

По словам Гончарова, опасны и участки в 20–40 километрах от линии боевого столкновения. Там ежедневно перемещается личный склад, боеприпасы, горючее, еда и запчасти.

Эти маршруты постоянно находятся под прицелом врага:

FPV-дронов и ударных беспилотников;

средств дистанционного минирования;

артиллерии.

Поэтому передвижение военнослужащих на обычных волонтерских пикапах или гражданских грузовиках создает высокий риск для их жизни.

Роль бронированной техники и выживание экипажа

Главная цель бронированного автомобиля – максимально сохранить жизнь бойцов. Там, где гражданская машина после попадания дрона или подрыва практически гарантированно уничтожается вместе с людьми, специализированный автомобиль дает шанс выжить.

У военных уже есть множество примеров, когда украинские бронеавтомобили "Новатор" или американские MaxxPro выдерживали несколько последовательных ударов FPV-дронов и продолжали движение. Даже в случае критических повреждений от противотанковых мин экипаж оставался в живых, получив только контузии или травмы.

Гончаров подчеркнул, что развитие роботизированных систем на поле боя не должно создавать иллюзию, что классическая бронетехника потеряла актуальность. Современная военная логистика должна совмещать разные технические решения.