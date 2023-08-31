Не зона бойових дій, але ціль №1. У Києві виділили додаткові кошти на опорні пункти

Він зазначив, що хоча Київ не входить до зони можливих бойових дій, він залишається пріоритетною ціллю №1 для ворога. Так, росіяни не відмовляться від своїх планів знищити Україну.

Попко зауважив, що за ініціативи КМВА на сьогоднішнє засідання міськради внесли питання про додаткове фінансування інженерного обладнання найбільш важливих напрямків. Зокрема, йдеться про будівництво та облаштування опорних пунктів у адміністративних межах столиці.

"Депутати міськради ухвалили рішення щодо виділення з міської цільової програми "Захисник Києва" коштів на ці вкрай необхідні заходи", - повідомив начальник КМВА.

Він додав, що Київ має бути максимально захищеним, а його жителі мають відчувати, що про їхню безпеку дбають.

Обстріли Києва

Зазначимо, що протягом повномасштабної війни Росії здійснює атаки на Київ як за допомогою ракет, так із застосуванням дронів.

Так, 30 серпня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Києву.

У Шевченківському районі на території підприємства уламки ракет убили двох людей, ще одна отримала поранення. Також внаслідок падіння елементів ракет виникли руйнування та пожежі у Шевченківському та Дарницькому районах.

Загалом в Україні сили ППО збили усі 28 російських крилатих ракет та 15 з 16 дронів.

Більше про наслідки нічного обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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