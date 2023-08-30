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Такої потужної атаки не було з весни. РФ вдарила по Києву ракетами та дронами, ППО збила 20 цілей

Київ, Середа 30 серпня 2023 06:46
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Такої потужної атаки не було з весни. РФ вдарила по Києву ракетами та дронами, ППО збила 20 цілей Фото: сили ППО в небі Києва знищили понад 20 цілей (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ вночі здійснили масовану комбіновану атаку по Києву. Сили ППО знищили понад 20 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував з весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників і ракет. Спочатку війська РФ застосували ударні БПЛА (попередньо боєприпаси Shahed, що баражирують боєприпаси). Незабаром на столицю полетіли ракети авіації Ту-95мс", - йдеться у повідомленні глави КМВА Сергія Попка.

За його словами, всього силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей. Після атаки у столиці зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

"На жаль, загинули люди. У Шевченківському районі, на території підприємства уламки ракет убили двох людей, ще одна отримала пошкодження. Також, внаслідок падіння елементів ракет виникли руйнування та пожежі у Шевченківському та Дарницькому районах. У місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС", - додав він.

Повітряна атака РФ по Україні

Окупанти продовжують удари ракетами і дронами по території України. Сьогодні вночі, 30 серпня , вибухи лунали у Києві та Одесі. На Одещині працювали сили ППО.

Крім того, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Черкаській та Кіровоградській областях. Повідомляється, що у регіонах працювали українські сили ППО.

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