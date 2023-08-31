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Не зона боевых действий, но цель №1. В Киеве выделили дополнительные средства на опорные пункты

Иллюстративное фото: в Киеве выделили дополнительные средства на опорные пункты (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Киевсовет выделил дополнительные средства на строительство и обустройство опорных пунктов в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КМВА Сергея Попка.

Он отметил, что хотя Киев не входит в зону возможных боевых действий, он остается приоритетной целью №1 для врага. Так, россияне не откажутся от своих планов уничтожить Украину.

Попко отметил, что по инициативе КМВА на сегодняшнее заседание горсовета внесли вопрос о дополнительном финансировании инженерного оборудования наиболее важных направлений. В частности, речь идет о строительстве и обустройстве опорных пунктов в административных границах столицы.

"Депутаты горсовета приняли решение о выделении из городской целевой программы "Защитник Киева" средств на эти крайне необходимые меры", - сообщил начальник КМВА.

Он добавил, что Киев должен быть максимально защищен, а его жители должны чувствовать, что об их безопасности заботятся.

Обстрелы Киева

Отметим, что в течение полномасштабной войны России совершает атаки на Киев как с помощью ракет, так и с применением дронов.

Так, 30 августа россияне совершили массированную комбинированную атаку по Киеву.

В Шевченковском районе на территории предприятия обломки ракет убили двух человек, еще один получил ранения. Также в результате падения элементов ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах.

Всего в Украине силы ПВО сбили все 28 российских крылатых ракет и 15 из 16 дронов.

Больше о последствиях ночных обстрелов - читайте в материале РБК-Украина.

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