РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Як повідомляється, усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі.

Зокрема, 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

Також 16 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено всі 28 крилатих ракет та 15 ударних безпілотників у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Атака по Україні

Війська РФ в ніч на 30 серпня здійснили масовану комбіновану атаку по Києву. Усього силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей. Після атаки у столиці зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

У Шевченківському районі Києва на території підприємства уламки ракет убили двох людей, ще одна отримала пошкодження. Також внаслідок падіння елементів ракет виникли руйнування та пожежі у Шевченківському та Дарницькому районах.

Крім того, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Черкаській та Кіровоградській областях. Повідомляється, що у регіонах працювали українські сили ППО.