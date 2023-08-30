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РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили

Україна, Середа 30 серпня 2023 09:05
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РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили Фото: під час нічної атаки по Україні сили ППО знищили всі ракети та 15 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вночі 30 серпня атакували Україну крилатими ракетами та дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося збити 43 із 44 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Як повідомляється, усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі.

Зокрема, 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

Також 16 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено всі 28 крилатих ракет та 15 ударних безпілотників у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Атака по Україні

Війська РФ в ніч на 30 серпня здійснили масовану комбіновану атаку по Києву. Усього силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей. Після атаки у столиці зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

У Шевченківському районі Києва на території підприємства уламки ракет убили двох людей, ще одна отримала пошкодження. Також внаслідок падіння елементів ракет виникли руйнування та пожежі у Шевченківському та Дарницькому районах.

Крім того, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Черкаській та Кіровоградській областях. Повідомляється, що у регіонах працювали українські сили ППО.

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