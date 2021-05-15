"Золотой хет-трик": Зеленский поздравил "Динамо" с тремя победами в сезоне
Президент Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" с тремя победами в сезоне.
Об этом говорится на странице президента в Twitter.
"Золотой хет-трик "Динамо": Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто! Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победы в Лиге чемпионов. Воодушевления, успехов, свершений! Искренне поздравляю команду и тренеров", - написал президент.
Золотой хет-трик легендарного @DynamoKyiv. Суперкубок, чемпионство и Кубок мира. Это очень круто! Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победы в Лиге чемпионов. Воодушевления, успехов, свершений! Искренне поздравляю команду и тренеров. pic.twitter.com/bNRJQ2WWWU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021
Напомним, 13 мая "Динамо" завоевало Кубок Украины, обыграв в финале турнира луганскую "Зарю".
Ранее киевское "Динамо" завоевало золотые медали чемпионата Украины в сезоне 2020-2021. Игроки Мирчи Луческу оформили чемпионство за три тура до финиша.