"Золотий хет-трік": Зеленський привітав "Динамо" з трьома перемогами в сезоні
Президент Володимир Зеленський привітав київське "Динамо" з трьома перемогами в сезоні.
Про це йдеться на сторінці президента у Twitter.
"Золотий хет-трик легендарного "Динамо": Суперкубок, чемпіонство і Кубок. Це дуже круто! На це довго чекали. І це лише початок славетного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень! Щиро вітаю команду і тренерів", - написав президент.
Золотий хет-трик легендарного @DynamoKyiv. Суперкубок, чемпіонство і Кубок . Це дуже круто! На це довго чекали. І це лише початок славетного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень! Щиро вітаю команду і тренерів. pic.twitter.com/bNRJQ2WWWU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021
Нагадаємо, 13 травня "Динамо" завоювало Кубок України, обігравши в фіналі турніру луганську "Зорю".
Раніше київське "Динамо" завоювало золоті медалі чемпіонату України у сезоні 2020-2021. Гравці Мірчі Луческу оформили чемпіонство за три тури до фінішу.