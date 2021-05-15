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"Золотий хет-трік": Зеленський привітав "Динамо" з трьома перемогами в сезоні

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Київ, Субота 15 травня 2021 19:48
"Золотий хет-трік": Зеленський привітав "Динамо" з трьома перемогами в сезоні Фото: Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський привітав київське "Динамо" з трьома перемогами в сезоні.

Про це йдеться на сторінці президента у Twitter.

"Золотий хет-трик легендарного "Динамо": Суперкубок, чемпіонство і Кубок. Це дуже круто! На це довго чекали. І це лише початок славетного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень! Щиро вітаю команду і тренерів", - написав президент.

Нагадаємо, 13 травня "Динамо" завоювало Кубок України, обігравши в фіналі турніру луганську "Зорю".

Раніше київське "Динамо" завоювало золоті медалі чемпіонату України у сезоні 2020-2021. Гравці Мірчі Луческу оформили чемпіонство за три тури до фінішу.

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