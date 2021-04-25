"Динамо" оформило досрочное чемпионство в матче с "Ингульцом"
Киевское "Динамо" в матче 23-го тура обыграло "Ингулец" - 5:0. Эта победа позволила "бело-синим" досрочно оформить чемпионство украинской Премьер-лиги.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Для того чтобы гарантировать себе чемпионство, "Динамо" необходимо было побеждать. С задачей минимум - забить гол, киевляне справились уже в самом начале поединка. На 4-й минуте игроки "Динамо" получили право на угловой. Подачу от флажка игроки "Ингульца" отбили, но атака киевлян продолжилась. Де Пена навесил с левого фланга, а Забарный головой пробил между ног кипера гостей Крынского - 1:0.
А еще через 10 минут киевляне удвоили преимущество. Вновь "Динамо" результативно завершило стандарт. Де Пена и Шапаренко разыграли штрафной на углу штрафной, последний навесил, а Беседин в падении головой с пределов вратарской отправил мяч в сетку - 2:0.
Во втором тайме киевляне довели счет до неприличного. Сперва на 48-й и 70-й минутах отметился дублем Цыганков. А на 83-й - подачи с углового замкнул Попов. В итоге уверенная победа киевлян, которая позволила одержать досрочную победу в чемпионате.
Последний раз "Динамо" становилось чемпионом УПЛ в сезоне 2015-2016. Тогда клуб возглавлял Сергей Ребров. После этого четыре года подряд чемпионом страны был "Шахтер". Таким образом киевляне оформили 16-е чемпионство Украины. У "горняков" - 13 титулов.
Отметим, донецкий "Шахтер" на выезде уступает "Александрии" - 0:2. Таким образом, вместо борьбы за чемпионство, на "горняков" ждет противостояние за второе месте с "Зарей", которая свой матч выиграла против "Олимпика" - 2:1. "Шахтер" имеет четыре очка преимущества, но у луганчан есть еще матч в запасе.
Напомним, в прошлом туре "Динамо" минимально переиграло основного конкурента "Шахтер" - 1:0.
Также РБК-Украина писало, что киевляне имеют возможность в этом сезоне оформить "золотой требл" - выиграть все три внутренних турнира. В начале сезона "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв донецкий "Шахтер". На неделе "бело-синие" оформили путевку в финал Кубка страны, выиграв у перволигового "Агробизнеса". В финале "Динамо" сыграет с "Зарей".