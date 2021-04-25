"Динамо" оформило досрочное чемпионство в матче с "Ингульцом"

Для того чтобы гарантировать себе чемпионство, "Динамо" необходимо было побеждать. С задачей минимум - забить гол, киевляне справились уже в самом начале поединка. На 4-й минуте игроки "Динамо" получили право на угловой. Подачу от флажка игроки "Ингульца" отбили, но атака киевлян продолжилась. Де Пена навесил с левого фланга, а Забарный головой пробил между ног кипера гостей Крынского - 1:0.

А еще через 10 минут киевляне удвоили преимущество. Вновь "Динамо" результативно завершило стандарт. Де Пена и Шапаренко разыграли штрафной на углу штрафной, последний навесил, а Беседин в падении головой с пределов вратарской отправил мяч в сетку - 2:0.

Во втором тайме киевляне довели счет до неприличного. Сперва на 48-й и 70-й минутах отметился дублем Цыганков. А на 83-й - подачи с углового замкнул Попов. В итоге уверенная победа киевлян, которая позволила одержать досрочную победу в чемпионате.

Последний раз "Динамо" становилось чемпионом УПЛ в сезоне 2015-2016. Тогда клуб возглавлял Сергей Ребров. После этого четыре года подряд чемпионом страны был "Шахтер". Таким образом киевляне оформили 16-е чемпионство Украины. У "горняков" - 13 титулов.

Отметим, донецкий "Шахтер" на выезде уступает "Александрии" - 0:2. Таким образом, вместо борьбы за чемпионство, на "горняков" ждет противостояние за второе месте с "Зарей", которая свой матч выиграла против "Олимпика" - 2:1. "Шахтер" имеет четыре очка преимущества, но у луганчан есть еще матч в запасе.