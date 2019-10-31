В Золотом полиция и Нацгвардия усилили патрулирование

К несению службы в районе Золотого, где проходит процесс разведения сил и средств, привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что в районе разведения сил выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды.

"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируют улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный порядок", - сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

Фото: патрулирование Золотого (npu.gov.ua)

Напомним, в Золотом 29 октября начался процесс разведения войск. Это стало возможным после того, как в течение 7 суток был соблюден режим прекращения огня.

Также сообщалось, что на участке разведения №2 в районе Золотого-4 представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию отвода сил и средств.

Кроме этого РБК-Украина писало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на брифинге в Одессе, заявил, что Альянс приветствует усилия, направленные на мирное решение конфликта и на разведение сил в Золотом.