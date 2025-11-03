Золото знову подорожчало: як змінилася ціна

Вартість золота підвищується через ослаблення долара, однак подальше зростання стримується прогнозами Федеральної резервної системи та позитивними очікуваннями щодо розвитку світової торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сильний долар утримує ціни на золото від зростання

Як пише видання, у понеділок вартість золота залишалася майже без змін, оскільки сильний долар утримує інвесторів від активних покупок, а очікування щодо подальшого зниження ставок Федеральної резервної системи (ФРС) США зменшилися.

Крім того, послаблення торгівельної напруженості між Вашингтоном і Пекіном знизило попит на дорогоцінний метал.

За даними Reuters, станом на 05:04 за Гринвічем спотова ціна на золото трималася на рівні 4000,65 доларів за унцію, тоді як ф’ючерси на грудень у США піднялися на 0,4% до 4010 доларів за унцію.

Водночас ціни впали майже на 9% від рекордного максимуму 4381,21 долара, зафіксованого 20 жовтня. Це пов’язано з тим, що долар США досяг найвищого рівня майже за три місяці.

"Спостерігається брак імпульсу зростання (золота) через деякі технічні фактори, і долар залишається досить стійким, що негативно впливає на золото", - пояснив один з ринкових аналітиків.

Ринок очікує подальших сигналів від ФРС

29 жовтня ФРС вдруге за рік знизила ставку на 25 базисних пунктів, проте заяви голови Джерома Павелла викликали сумніви щодо подальшого пом’якшення монетарної політики у 2025 році.

Згідно з даними інструменту FedWatch Tool від CME, трейдери наразі оцінюють ймовірність нового зниження ставки у грудні на рівні 71%, тоді як до виступу Павелла цей показник перевищував 90%.

Золото, яке не приносить доходу, зазвичай зростає в ціні під час періодів низьких ставок та економічної нестабільності. Інвестори уважно стежать за публікацією даних ADP щодо зайнятості в США та індексом PMI ISM, які можуть вплинути на рішення ФРС.

На інших ринках срібло подорожчало на 0,2% до 48,75 долара за унцію, платина - на 1,5% до 1590,86 долара, а паладій - на 0,1% до 1432,18 долара.