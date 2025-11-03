Золото снова подорожало: как изменилась цена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сильный доллар удерживает цены на золото от роста

Как пишет издание, в понедельник стоимость золота оставалась почти без изменений, поскольку сильный доллар удерживает инвесторов от активных покупок, а ожидания относительно дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США уменьшились.

Кроме того, ослабление торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином снизило спрос на драгоценный металл.

По данным Reuters, по состоянию на 05:04 по Гринвичу спотовая цена на золото держалась на уровне 4000,65 долларов за унцию, тогда как фьючерсы на декабрь в США поднялись на 0,4% до 4010 долларов за унцию.

В то же время цены упали почти на 9% от рекордного максимума 4381,21 доллара, зафиксированного 20 октября. Это связано с тем, что доллар США достиг самого высокого уровня почти за три месяца.

"Наблюдается недостаток импульса роста (золота) из-за некоторых технических факторов, и доллар остается достаточно устойчивым, что негативно влияет на золото", - пояснил один из рыночных аналитиков.

Рынок ожидает дальнейших сигналов от ФРС

29 октября ФРС второй раз за год снизила ставку на 25 базисных пунктов, однако заявления председателя Джерома Пауэлла вызвали сомнения относительно дальнейшего смягчения монетарной политики в 2025 году.

Согласно данным инструмента FedWatch Tool от CME, трейдеры сейчас оценивают вероятность нового снижения ставки в декабре на уровне 71%, тогда как до выступления Пауэлла этот показатель превышал 90%.

Золото, которое не приносит дохода, обычно растет в цене во время периодов низких ставок и экономической нестабильности. Инвесторы внимательно следят за публикацией данных ADP по занятости в США и индексом PMI ISM, которые могут повлиять на решение ФРС.

На других рынках серебро подорожало на 0,2% до 48,75 доллара за унцию, платина - на 1,5% до 1590,86 доллара, а палладий - на 0,1% до 1432,18 доллара.