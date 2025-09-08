Золото знов у моді: Андре Тан назвав трендові прикраси на цю осінь (відео)

Український дизайнер Андре Тан розповів, які прикраси стали головним трендом цієї осені. Серед них є навіть аксесуари, які вже давно вважалися "бабусиними реліквіями".
Які прикраси носити восени, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram Тана.
"Масивні сережки, великі браслети, кольє з характером. Все це зараз, як то кажуть, на піку популярності. Додають вашому образу зірковості. Вдягла ці прикраси і вже половина образу готова", - розповів Тан.
Такі прикраси вже давно можна побачити у Pinterest, але зараз вони стануть справжнім трендом.
"І це не тільки бабусині реліквії, а й супертрендовий акцент. Великі, квіткові, з характером. На пальто, на жакет або навіть на шапку", - пояснив модельєр.
Вони, зазначив Тан, скрізь доречні. Брошки додають образу шику та роблять його довершеним.
Йдеться саме про аксесуари, які ви робите своїми руками. Наприклад, можна "кастомізувати" старий ланцюжок та зробити з нього цікаву прикрасу на піджак.
"Ґудзики, старі шнурки - все це тепер стильно і модно. Дизайнери обожнюють цей тренд за його іронічність і креатив. А ще це про вашу індивідуальність", - розповів Андре.
Срібні прикраси, зазначив дизайнер, вже "відпочивають". Адже осінь 2025 року - це час золота.
"Великі ланцюги, сережки, браслети - все в теплих відтінках, тільки в теплих відтінках. І все блищить, як справжня краса", - пояснив Тан.
