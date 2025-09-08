Золото знов у моді: Андре Тан назвав трендові прикраси на цю осінь (відео)

Великі екстравагантні прикраси

"Масивні сережки, великі браслети, кольє з характером. Все це зараз, як то кажуть, на піку популярності. Додають вашому образу зірковості. Вдягла ці прикраси і вже половина образу готова", - розповів Тан.

Такі прикраси вже давно можна побачити у Pinterest, але зараз вони стануть справжнім трендом.

Великі брошки

"І це не тільки бабусині реліквії, а й супертрендовий акцент. Великі, квіткові, з характером. На пальто, на жакет або навіть на шапку", - пояснив модельєр.

Вони, зазначив Тан, скрізь доречні. Брошки додають образу шику та роблять його довершеним.

DIY-прикраси

Йдеться саме про аксесуари, які ви робите своїми руками. Наприклад, можна "кастомізувати" старий ланцюжок та зробити з нього цікаву прикрасу на піджак.

"Ґудзики, старі шнурки - все це тепер стильно і модно. Дизайнери обожнюють цей тренд за його іронічність і креатив. А ще це про вашу індивідуальність", - розповів Андре.

Золото

Срібні прикраси, зазначив дизайнер, вже "відпочивають". Адже осінь 2025 року - це час золота.

"Великі ланцюги, сережки, браслети - все в теплих відтінках, тільки в теплих відтінках. І все блищить, як справжня краса", - пояснив Тан.