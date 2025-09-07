ua en ru
Не лише влітку: Монро, Денисенко і Зорій показали, як стильно носити білі штани восени

Неділя 07 вересня 2025 19:28
Не лише влітку: Монро, Денисенко і Зорій показали, як стильно носити білі штани восени Зірки показали, що носити восени (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Білі штани давно перестали бути виключно літнім трендом. У вересні вони залишаються актуальними, але якщо правильно підібрати фактури та кольори-компаньйони.

Як стилізували білі штани блогерка Монро, акторка Наталка Денисенко та ведуча Юлія Зорій, розповідає РБК-Україна.

Стильний "лук" від Монро

Блогерка та психологиня зробила ставку на костюм з масивним піджаком і білими широкими штанами. Такий oversize додає елегантності й розслабленої свободи одночасно. Стильний акцент - Crocs з яскравими принтами, які ніби зламали "серйозність" образу і показали, як легко можна додати індивідуальності.

Цей варіант чудово підійде для тих, хто любить мікс класики та іронії. Такий образ підійде як для зустрічі з колегами, так і прогулянок містом.

Не лише влітку: Монро, Денисенко і Зорій показали, як стильно носити білі штани восениМонро показала, з чим носити білі штани восени (скріншот)

Трендовий образ від Денисенко

Акторка обрала романтичний білий тотал-лук: обтислі штани-денім та гіпюровий топ з довгим рукавом. Контраст ніжності та сміливості вона збалансувала кросівками та бейсболкою, створивши сучасний повсякденний образ.

Така стилізація підійде всім, хто цінує комфорт. Це образ для прогулянок, подорожей чи побачень, коли хочеться виглядати жіночно, але не занадто офіційно.

Не лише влітку: Монро, Денисенко і Зорій показали, як стильно носити білі штани восениДенисенко вразила білосніжним "луком" (скріншот)

Вбрання від Зорій

Телеведуча зробила ставку на поєднання білих широких штанів із завищеною талією та короткої квіткової блузи. Легка грайливість образу врівноважується класичними білими кросівками та сонцезахисними окулярами.

Це універсальний варіант, який пасуватиме практично будь-кому. Особливо гарно він працює в міжсезоння для створення свіжого і водночас практичного образу.

Не лише влітку: Монро, Денисенко і Зорій показали, як стильно носити білі штани восениЗорій показала, з чим стилізувати білі штани (скріншот)

Як носити білі штани восени

Восени важливо обирати щільніші матеріали: денім, костюмні тканини чи еко-шкіру. Добре виглядають поєднання з теплими відтінками - бежевим, шоколадним, бордовим, оливковим. Білі штани можна комбінувати з oversize-светрами, кардиганами, пальто чи тренчами. Для офісу підійдуть жакети та класичні черевики, а для повсякденних виходів - кросівки чи масивні лофери.

Також варто знати, з чим не варто носити білі штани восени. З настанням прохолоди гардероб варто будувати так, щоб уникати надмірно "літніх" акцентів. Тонкі сандалі чи сланці виглядатимуть недоречно.

Також краще уникати неонових відтінків, вони "з’їдають" благородність білого та створюють відчуття хаотичності. Окрім цього, повністю білий total-look без теплих чи нейтральних акцентів може виглядати холодно й "стерильно" в осінньому контексті. Тому кольорові або фактурні деталі - обов’язковий баланс.

