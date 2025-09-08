Падалко, дружина Решетника і Вітвіцька показали трендові образи, які варто повторити цієї осені

Ukrainian Fashion Week вкотре став головним майданчиком для модних виходів відомих персон. І серед зіркових "луків" можна помітити на лише образи для подіуму, а й такі, які легко уявити у реальному житті.

РБК-Україна розповідає, в чому на Ukrainian Fashion Week прийшли ведучі Марічка Падалко та Соломія Вітвіцька, і блогерка Христина Решетник.

Падалко показала стильний образ на осінь

Марічка обрала чорну сукню з класичним кроєм і довжиною міді. Витончений силует у поєднанні з туфлями на ремінцях виглядав стримано, але дуже стильно.

Такий образ ідеально підходить для роботи, зустрічей чи вечірніх виходів. У повсякденному варіанті чорну сукню можна носити зі светром чи кардиганом і навіть з масивними чоботами, адже універсальність крою дозволяє експериментувати.

Марічка Падалко і Соломія Вітвіцька на Ukrainian Fashion Week (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Вітвіцька показала, як стильно носити краватку

На фото з Марічкою можна побачити і Соломію, яка зробила ставку на поєднання класики й сучасного крою. Вона з’явилася на модному показі у темно-синіх широких штанах з підтяжками та об’ємній білій сорочці, яку доповнила маленькою сумкою-коробочкою та лаковими туфлями.

Також вона додала до свого образу краватку, яку не стала зав'язувати. Це рішення виглядає сміливо, але при цьому елегантно. Подібний “лук” легко адаптувати й у буденність — варто лише замінити туфлі на кеди або лофери.

Дружина Решетника підкорила ефектним "луком"

Христина обрала білий костюм з акцентом на спідницю-олівець з розрізом, поєднавши його з топом шоколадного відтінку. Світлий жакет, витончені босоніжки на тонких ремінцях і сумка у тон створили легкий і свіжий образ.

Водночас цей варіант легко стилізувати й у буденному житті. Достатньо додати светр грубої в’язки чи базовий гольф і обрати більш практичне взуття.

Дружина Решетника показала, що носити восени на роботу (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)