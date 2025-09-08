ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Це видно одразу": стиліст зробила заяву про перуку Кейт Міддлтон

Понеділок 08 вересня 2025 20:29
UA EN RU
"Це видно одразу": стиліст зробила заяву про перуку Кейт Міддлтон Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Руслана Бєла

Нещодавні зміни в образі Кейт Міддлтон, спровокували чутки про те, що герцогиня почала носити перуку на тлі боротьби з раком. І це помітили не лише фани, а й експерти.

В ексклюзивному коментарі РБК-Україна перукар-стиліст Руслана Бєла розповіла, що думає про раптові зміни Кейт та чому в цьому немає нічого поганого.

Чи правда, що Міддлтон носить перуку

На думку стилістки, Кейт приміряла не "класичну" перуку, а сучасну систему для волосся.

"Це чудовий приклад того, як системи для волосся можуть дарувати бажаний образ і впевненість, навіть коли власне волосся не має такої густоти чи структури. Я часто говорю клієнтам, що коли ми бачимо публічну особистість з ідеальною зачіскою, то є важливо розуміти: це не завжди "своє волосся". У половині випадків - це допоміжні технології", - пояснила перукар.

"Сьогодні у світі б’юті абсолютно нормально користуватися системами для волосся. Так, безумовно, що Кейт користується нею. І мені як досвідченому стилісту-перукарю це видно одразу, навіть по фото. Структура волосся, густина, і можливості укладки природного волосся Кейт дуже відрізняються від того, що вона носить зараз. І наші з вами знання про хворобу герцогині лише підтверджують те, що я бачу - вдалий підбір системи", - зазначила вона.

Новий колір волосся Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Нині, додала Руслана, системи для волосся це абсолютно нормальна бʼюті практика. Багато хто з зірок і публічних особистостей використовує їх щодня. І не лише жінки, а й чоловіки, наголосила стилістка.

"Ось і Міддлтон використала сучасне рішення для своєї краси та навіть корекції самопочуття. Якщо сучасні технології дають людині можливість виглядати так, як вона мріє: мати густину, блиск, форму й відчувати впевненість у собі - я вважаю, що це класно", - зазначила перукар.

"Кейт - яскравий приклад того, що тепер системи не варто сприймати як "обман", а як сучасний інструмент для підтримки образу й внутрішньої сили", - резюмувала вона.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Кейт Міддлтон Волосся Стиліст
Новини
Уряд Франції відправили у відставку: чому це сталося і чи оголосить Макрон нові вибори
Уряд Франції відправили у відставку: чому це сталося і чи оголосить Макрон нові вибори
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії