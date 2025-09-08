"Це видно одразу": стиліст зробила заяву про перуку Кейт Міддлтон

Нещодавні зміни в образі Кейт Міддлтон, спровокували чутки про те, що герцогиня почала носити перуку на тлі боротьби з раком. І це помітили не лише фани, а й експерти.

В ексклюзивному коментарі РБК-Україна перукар-стиліст Руслана Бєла розповіла, що думає про раптові зміни Кейт та чому в цьому немає нічого поганого.

Чи правда, що Міддлтон носить перуку

На думку стилістки, Кейт приміряла не "класичну" перуку, а сучасну систему для волосся.

"Це чудовий приклад того, як системи для волосся можуть дарувати бажаний образ і впевненість, навіть коли власне волосся не має такої густоти чи структури. Я часто говорю клієнтам, що коли ми бачимо публічну особистість з ідеальною зачіскою, то є важливо розуміти: це не завжди "своє волосся". У половині випадків - це допоміжні технології", - пояснила перукар.

"Сьогодні у світі б’юті абсолютно нормально користуватися системами для волосся. Так, безумовно, що Кейт користується нею. І мені як досвідченому стилісту-перукарю це видно одразу, навіть по фото. Структура волосся, густина, і можливості укладки природного волосся Кейт дуже відрізняються від того, що вона носить зараз. І наші з вами знання про хворобу герцогині лише підтверджують те, що я бачу - вдалий підбір системи", - зазначила вона.

Новий колір волосся Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Нині, додала Руслана, системи для волосся це абсолютно нормальна бʼюті практика. Багато хто з зірок і публічних особистостей використовує їх щодня. І не лише жінки, а й чоловіки, наголосила стилістка.

"Ось і Міддлтон використала сучасне рішення для своєї краси та навіть корекції самопочуття. Якщо сучасні технології дають людині можливість виглядати так, як вона мріє: мати густину, блиск, форму й відчувати впевненість у собі - я вважаю, що це класно", - зазначила перукар.

"Кейт - яскравий приклад того, що тепер системи не варто сприймати як "обман", а як сучасний інструмент для підтримки образу й внутрішньої сили", - резюмувала вона.