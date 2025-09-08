ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Золото знов у моді: Андре Тан назвав трендові прикраси на цю осінь (відео)

Понеділок 08 вересня 2025 21:39
UA EN RU
Золото знов у моді: Андре Тан назвав трендові прикраси на цю осінь (відео) Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Поліна Іваненко

Український дизайнер Андре Тан розповів, які прикраси стали головним трендом цієї осені. Серед них є навіть аксесуари, які вже давно вважалися "бабусиними реліквіями".

Які прикраси носити восени, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram Тана.

Великі екстравагантні прикраси

"Масивні сережки, великі браслети, кольє з характером. Все це зараз, як то кажуть, на піку популярності. Додають вашому образу зірковості. Вдягла ці прикраси і вже половина образу готова", - розповів Тан.

Такі прикраси вже давно можна побачити у Pinterest, але зараз вони стануть справжнім трендом.

Великі брошки

"І це не тільки бабусині реліквії, а й супертрендовий акцент. Великі, квіткові, з характером. На пальто, на жакет або навіть на шапку", - пояснив модельєр.

Вони, зазначив Тан, скрізь доречні. Брошки додають образу шику та роблять його довершеним.

DIY-прикраси

Йдеться саме про аксесуари, які ви робите своїми руками. Наприклад, можна "кастомізувати" старий ланцюжок та зробити з нього цікаву прикрасу на піджак.

"Ґудзики, старі шнурки - все це тепер стильно і модно. Дизайнери обожнюють цей тренд за його іронічність і креатив. А ще це про вашу індивідуальність", - розповів Андре.

Золото

Срібні прикраси, зазначив дизайнер, вже "відпочивають". Адже осінь 2025 року - це час золота.

"Великі ланцюги, сережки, браслети - все в теплих відтінках, тільки в теплих відтінках. І все блищить, як справжня краса", - пояснив Тан.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре Тан Краса Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Уряд Франції відправили у відставку: чому це сталося і чи оголосить Макрон нові вибори
Уряд Франції відправили у відставку: чому це сталося і чи оголосить Макрон нові вибори
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії