Золото снова в моде: Андре Тан назвал трендовые украшения на эту осень (видео)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие украшения стали главным трендом этой осени. Среди них есть даже аксессуары, которые уже давно считались "бабушкиными реликвиями".

Какие украшения носить осенью, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram Тана.

Крупные экстравагантные украшения

"Массивные серьги, крупные браслеты, колье с характером. Все это сейчас, как говорится, на пике популярности. Добавляют вашему образу звездности. Надела эти украшения и уже половина образа готова", - рассказал Тан.

Такие украшения уже давно можно увидеть в Pinterest, но сейчас они станут настоящим трендом.

Большие броши

"И это не только бабушкины реликвии, но и супертрендовый акцент. Большие, цветочные, с характером. На пальто, на жакет или даже на шапку", - пояснил модельер.

Они, отметил Тан, везде уместны. Броши добавляют образу шика и делают его совершенным.

DIY-украшения

Речь идет именно об аксессуарах, которые вы делаете своими руками. Например, можно "кастомизировать" старую цепочку и сделать из нее интересное украшение на пиджак.

"Пуговицы, старые шнурки - все это теперь стильно и модно. Дизайнеры обожают этот тренд за его ироничность и креатив. А еще это о вашей индивидуальности", - рассказал Андре.

Золото

Серебряные украшения, отметил дизайнер, уже "отдыхают". Ведь осень 2025 года - это время золота.

"Крупные цепи, серьги, браслеты - все в теплых оттенках, только в теплых оттенках. И все блестит, как настоящая красота", - пояснил Тан.