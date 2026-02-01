Золото ціною отруєної води: що готують окупанти на ТОТ Луганщини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

В Антрацитівському районі видали чотири так звані "ліцензії" на пошук і видобуток золота, а також міді й цинку.

Як повідомляють у ЦНС, усі дозволи отримала одна структура - ТОВ "Гірничо-видобувна компанія "Сєвєрная", якій фактично віддали під контроль територію у понад 250 квадратних кілометрів.

За інформацією джерел ЦНС, цю компанію створили спеціально для роботи на окупованих територіях - без реальних екологічних вимог і соціальної відповідальності.

Окупаційна влада надала їй пільги, спрощені погодження та закритий режим контролю. Це дозволяє починати розвідку і видобуток копалин без повноцінних експертиз і громадських процедур. Для робіт планують використовувати дешеві та небезпечні методи, зокрема ціанідне вилуговування і ртуть.

Екологи попереджають: такі технології неминуче призведуть до отруєння води. Токсичні речовини потраплятимуть у ґрунтові води, річки, колодязі та свердловини. У результаті вода стане непридатною навіть для технічних потреб, а місцеві жителі ризикують отримати хронічні отруєння. Це означає зростання хвороб нирок, печінки, онкологічних захворювань і уражень важкими металами.

Не менш серйозні наслідки очікують ґрунти й повітря. Видобуток знищить сільськогосподарські землі, а свинець, кадмій і миш’як накопичуватимуться в землі та потраплятимуть у їжу. Пил із кар’єрів розноситиметься на десятки кілометрів, провокуючи легеневі та серцево-судинні хвороби.

При цьому процес повністю закритий для місцевих: людей не інформують про масштаби робіт і рівень забруднення.

"Фактично йдеться про прискорене викачування ресурсів із окупованої Луганщини з одночасним знищенням довкілля та підривом базових умов для життя цивільного населення", - попереджають у ЦНС.