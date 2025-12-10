Трамп підтвердив захоплення танкера та погрожує новими діями проти Венесуели

Трамп заявив, що це був "цікавий день з погляду новин". За його словами, танкер було захоплено біля узбережжя Венесуели. При цьому Трамп анонсував "інші речі", маючи на увазі дії проти режиму Ніколаса Мадуро.

"Великий танкер, дуже великий. Насправді це найбільший танкер, коли-небудь захоплений. І відбуватимуться інші речі, так що ви побачите це пізніше і про це говоритимете пізніше з іншими людьми. Дуже бентежно для мене та для країни", - сказав він у відповідь на питання журналістів.