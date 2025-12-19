Золото стрімко зростає в ціні через плутанину в США та ситуацію навколо Венесуели

Золото, срібло та платина значно зросли в ціні після того, як на тлі інфляції в США з'явилася тенденція на зниження облікової ставки, а також через геополітичну напруженість навколо Венесуели.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що ціни на срібло та золото коливалися поблизу рекордно високого рівня після того, як повільніша інфляція в США підтримала тенденцію на зниження процентних ставок. Водночас платина наблизилася до свого 17-річного піка вартості.
19 грудня спотова ціна на золото становила близько 4320 доларів за унцію з тенденцією на подальше зростання. На ситуацію вплинули ціни на споживчому ринку в США та плутанина щодо прогнозування інфляції через багатотижневий шатдаун уряду. Загальні ціни виглядають так:
Ще одна причина посилення привабливості золота - геополітична напруженість навколо Венесуели. Вона посилила привабливість золота, як притулку для капіталу, особливо після наказу Трампа заблокувати усі підсанкційні танкери, щоб посилити тиск на Каракас.
"Цього року ціни на дорогоцінні метали стрімко зростають, і як золото, так і срібло продемонструють найкращі річні показники з 1979 року. Срібло зросло більш ніж удвічі, а золото підскочило приблизно на дві третини завдяки збільшенню скуповування центральними банками та припливу коштів у біржові інвестиційні фонди, що підтримуються злитками", - додає видання.
При цьому падіння ставок в США призвело до конкуренції між приватними інвесторами та центральними банками за золоті злитки. Очікується, що цей момент та дії Федеральної резервної системи США ще більше підвищать ціну на золото. Також зростатимуть платина та паладій.
Зазначимо, що в понеділок, 15 грудня, спотова ціна на золото скоротила раніше досягнуте зростання на тлі прогресу у переговорах між офіційними особами США і президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, світові ціни на золото стабілізувалося після трьох днів зростання, яке було зумовлено перспективою подальшого пом'якшення монетарної політики в США. За даними експертів, цього року ціна на золото зросла більш ніж на 60%.