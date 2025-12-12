Світові ціни на золото та срібло наближаються до 36-річного рекорду, - Bloomberg

Світові ціни на золото стабілізувалося після трьох днів зростання, яке було підтриманим перспективою подальшого пом'якшення монетарної політики в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними експертів, цього року ціна на золото зросла більш ніж на 60%, а ціни на срібло виросли більш ніж удвічі, причому цінник на обидва метали перебувають на шляху до найвищих річних показників з 1979 року.

Стрімке зростання було підкріплено збільшенням покупок центральними банками та відходом інвесторів від суверенних облігацій та валют. Ціна на злитки коливалася близько 4270 доларів за унцію після зростання на 1,2% у четвер.

"Ріст цін на золото, як очікується, продовжиться у 2026 році, оскільки солідний попит з боку центральних банків у поєднанні з пом'якшеною політикою та постійною геополітичною напруженістю, забезпечують міцну підтримку макроекономічної ситуації", - сказав Хебе Чен, старший ринковий аналітик Vantage Markets у Мельбурні.

За даними Всесвітньої золотої ради, обсяги активів у біржових фондах, забезпечених золотом, зростали щомісяця цього року, крім травня.

Тим часом, ціна на срібло зміцнилася в останні тижні завдяки зростанню попиту, а також напруженості у основних торгових центрах. У четвер цей метал досяг рекордної позначки в 64,3120 долара за унцію. Платина на світових біржах також дещо знизилася, тоді як паладій зріс.