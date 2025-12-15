Прогрес у мирних переговорах щодо України вплинув на світові ціни на золото
В понеділок, 15 грудня, спотова ціна на золото скоротила раніше досягнуте зростання на тлі прогресу у переговорах між офіційними особами США і президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Спотове золото подорожчало на 0,2% до 4309,82 долара за унцію (31,1 грам) після зростання більш ніж на 1% раніше в ході сесії. Ф'ючерси на золото в США закрилися з підвищенням на 0,2% до 4335,2 долара за унцію.
"Прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною, схоже, послаблює попит на золото як безпечний актив", - заявив старший аналітик Kitco Metals Джим Вікофф.
Він додав, що золото перебуває під тиском фіксації прибутку та тижневої ліквідації, оскільки деякі трейдери, які раніше купували ф'ючерси, зараз їх продають.
Зазначається, що золото, яке традиційно вважається безпечним активом, зазвичай демонструє хороші результати в періоди геополітичної та економічної нестабільності.
Нагадаємо, світові ціни на золото стабілізувалося після трьох днів зростання, яке було зумовлено перспективою подальшого пом'якшення монетарної політики в США. За даними експертів, цього року ціна на золото зросла більш ніж на 60%.
Стрімке зростання було підкріплено збільшенням покупок центральними банками та відходом інвесторів від суверенних облігацій та валют.
Раніше повідомлялось, що світові ціни на золото досягли шеститижневого максимуму, а ціни на срібло сягнули свого рекордного максимуму на фоні очікування зниження процентної ставки у США.
Зазначимо, Росія почала масово розпродавати свої золоті резерви, щоб латати бюджет і підтримувати рубль, що свідчить про швидке виснаження її стратегічних запасів.