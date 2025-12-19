Золото стремительно растет в цене из-за неразберихи в США и ситуации вокруг Венесуэлы

Отмечается, что цены на серебро и золото колебались вблизи рекордно высокого уровня после того, как медленная инфляция в США поддержала тенденцию на снижение процентных ставок. В то же время платина приблизилась к своему 17-летнему пику стоимости.

19 декабря спотовая цена на золото составляла около 4320 долларов за унцию с тенденцией на дальнейший рост. На ситуацию повлияли цены на потребительском рынке в США и путаница в прогнозировании инфляции из-за многонедельного шатдауна правительства. Общие цены выглядят так:

Золото: 4 320,88 доллара за унцию;

Серебро: 65,32 доллара за унцию;

Еще одна причина усиления привлекательности золота - геополитическая напряженность вокруг Венесуэлы. Она усилила привлекательность золота, как убежища для капитала, особенно после приказа Трампа заблокировать все подсанкционные танкеры, чтобы усилить давление на Каракас.

"В этом году цены на драгоценные металлы стремительно растут, и как золото, так и серебро продемонстрируют лучшие годовые показатели с 1979 года. Серебро выросло более чем вдвое, а золото подскочило примерно на две трети благодаря увеличению скупки центральными банками и притоку средств в биржевые инвестиционные фонды, поддерживаемые слитками", - добавляет издание.

При этом падение ставок в США привело к конкуренции между частными инвесторами и центральными банками за золотые слитки. Ожидается, что этот момент и действия Федеральной резервной системы США еще больше повысят цену на золото. Также будут расти платина и палладий.