Золото подорожчало до максимуму за два тижні: скільки коштує

Ціни на золото та інші дорогоцінні метали знову ростуть

Зараз спотова ціна на золото становить 4082,17 долара за унцію (або 131,16 долара за грам), що стало найвищим рівнем із 27 жовтня.

Ф’ючерси на золото з постачанням у грудні також зросли на 2% - до 4090,50 долара за унцію (131,43 долара за грам).

Разом із золотом подорожчали й інші дорогоцінні метали: срібло зросло на 3,4% - до 49,95 долара, платина - на 1,7% (до 1571,10 долара), а паладій - на 2,2%, до 1410,48 долара за унцію.

Слабкий долар і побоювання за економіку США

Зазначається, що падіння індексу долара США на 0,1% зробило золото більш доступним для іноземних інвесторів.

"Існують побоювання щодо стану американської економіки через слабкі дані, і головна увага наразі прикута до доларового індексу", - розповів старший аналітик Reliance Securities Джигар Тріведі.

За його словами, попит на золото зріс через тривалу торгівельну напруженість та геополітичні ризики.

Дані минулого тижня свідчать, що в жовтні в економіці США скоротилася кількість робочих місць, причому втрати відбулися в урядовому та роздрібному секторах. Водночас підприємства, що скорочують витрати та впроваджують штучний інтелект, різко збільшили обсяги оголошених звільнень.

Хоча Сенат США у неділю ухвалив рішення про відновлення роботи держустанов, експерти попереджають, що економічне зростання у четвертому кварталі може бути негативним, якщо ситуація повториться.

Імовірність зниження ставки Федеральної резервної системи у грудні нині оцінюється ринком у 65%. Аналітики нагадують, що золото зазвичай виграє в умовах низьких ставок та економічної нестабільності.

У Saxo Bank зазначають, що протягом наступних 12 місяців золото може наблизитися до позначки 5000 доларів за унцію, а срібло - до 65 доларів, хоча найближчим часом аналітики не очікують повернення до рекордних рівнів.