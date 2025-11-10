Золото подорожало до максимума за две недели: сколько стоит

Цены на золото и другие драгоценные металлы снова растут

Сейчас спотовая цена на золото составляет 4082,17 доллара за унцию (или 131,16 доллара за грамм), что стало самым высоким уровнем с 27 октября.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре также выросли на 2% - до 4090,50 доллара за унцию (131,43 доллара за грамм).

Вместе с золотом подорожали и другие драгоценные металлы: серебро выросло на 3,4% - до 49,95 доллара, платина - на 1,7% (до 1571,10 доллара), а палладий - на 2,2%, до 1410,48 доллара за унцию.

Слабый доллар и опасения за экономику США

Отмечается, что падение индекса доллара США на 0,1% сделало золото более доступным для иностранных инвесторов.

"Существуют опасения относительно состояния американской экономики из-за слабых данных, и главное внимание сейчас приковано к долларовому индексу", - рассказал старший аналитик Reliance Securities Джигар Триведи.

По его словам, спрос на золото вырос из-за затянувшейся торговой напряженности и геополитических рисков.

Данные на прошлой неделе свидетельствуют, что в октябре в экономике США сократилось количество рабочих мест, причем потери произошли в правительственном и розничном секторах. В то же время предприятия, сокращающие расходы и внедряющие искусственный интеллект, резко увеличили объемы объявленных увольнений.

Хотя Сенат США в воскресенье принял решение о возобновлении работы госучреждений, эксперты предупреждают, что экономический рост в четвертом квартале может быть отрицательным, если ситуация повторится.

Вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы в декабре сейчас оценивается рынком в 65%. Аналитики напоминают, что золото обычно выигрывает в условиях низких ставок и экономической нестабильности.

В Saxo Bank отмечают, что в течение следующих 12 месяцев золото может приблизиться к отметке 5000 долларов за унцию, а серебро - до 65 долларов, хотя в ближайшее время аналитики не ожидают возвращения к рекордным уровням.