Золото і срібло подорожчали після рекордних втрат: що впливає на ринок металів

Ціни на золото трохи відновилися після попередніх втрат на тлі слабких даних про зайнятість у США та очікувань щодо можливого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Ці фактори знову зробили дорогоцінні метали привабливими для інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Сьогодні злитки золота торгувалися на рівні близько 3 990 доларів за унцію, скоротивши втрати попередньої сесії та завершивши день майже без змін.

Слабкі дані щодо зайнятості в США, опубліковані компанією Challenger, Gray & Christmas Inc., показали найбільше скорочення робочих місць у жовтні за понад 20 років.

Такі показники збільшують ймовірність подальшого зниження ставок ФРС, що традиційно підвищує привабливість дорогоцінних металів.

Водночас американські чиновники висловлюють суперечливі думки щодо монетарної політики, а президент ФРС Чикаго Остан Гулсбі зазначив, що відсутність офіційних даних через закриття уряду США "ще більше непокоїть" його щодо подальших рішень по ставках.

Варто зазначити, що від початку року золото вже зросло більш ніж на 50% і прямує до найкращих річних показників з 1979 року. Зростанню цін сприяє також приплив коштів у біржові фонди, забезпечені злитками, та активні закупівлі центральними банками.

Щодо інших дорогоцінних металів, срібло третій день поспіль дорожчає після того, як США включили його до списку критично важливих мінералів. Платина та паладій також демонструють зростання.