Золото и серебро подорожали после рекордных потерь: что влияет на рынок металлов

Цены на золото немного восстановились после предыдущих потерь на фоне слабых данных о занятости в США и ожиданий относительно возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Эти факторы вновь сделали драгоценные металлы привлекательными для инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сегодня слитки золота торговались на уровне около 3 990 долларов за унцию, сократив потери предыдущей сессии и завершив день почти без изменений.

Слабые данные по занятости в США, опубликованные компанией Challenger, Gray & Christmas Inc., показали самое большое сокращение рабочих мест в октябре за более чем 20 лет.

Такие показатели увеличивают вероятность дальнейшего снижения ставок ФРС, что традиционно повышает привлекательность драгоценных металлов.

В то же время американские чиновники выражают противоречивые мнения относительно монетарной политики, а президент ФРС Чикаго Остан Гулсби отметил, что отсутствие официальных данных из-за закрытия правительства США "еще больше беспокоит" его относительно дальнейших решений по ставкам.

Стоит отметить, что с начала года золото уже выросло более чем на 50% и направляется к лучшим годовым показателям с 1979 года. Росту цен способствует также приток средств в биржевые фонды, обеспеченные слитками, и активные закупки центральными банками.

Что касается других драгоценных металлов, серебро третий день подряд дорожает после того, как США включили его в список критически важных минералов. Платина и палладий также демонстрируют рост.