Золото і срібло оновили рекорди через загострення між США та Венесуелою

Ціни на метали

Спотова ціна на золото зросла на 0,9% і досягли 4 486,55 долара за унцію після того, як протягом сесії метал оновив історичний максимум на рівні 4 497,55 долара.

Ф’ючерси на золото у США з поставкою у лютому подорожчали на 1,1%, до 4 519,20 долара за унцію.

Срібло показало зростання на 0,8% - до 69,56 долара за унцію, після досягнення рекордної позначки 69,98 долара.

З початку року срібло додало понад 141%, випередивши золото за темпами зростання через дефіцит пропозиції, високий промисловий попит та активний притік інвестицій.

Спотова платина підскочила на 2,2 % - до 2 167,25 доларів, що є максимумом більш ніж за 17 років, а паладій зріс на 2,5 % - до трирічного піка 1 803,91 долара, слідуючи за зростанням золота і срібла. Д

Як реагують ринки

Як пояснив аналітик, напруження між США та Венесуелою тримають золото в полі зору інвесторів як хедж невизначеності.

За його словами, покупці й надалі розглядають коштовні метали як ефективний спосіб диверсифікації портфелів і збереження вартості.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив "блокаду" всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять та виходять із Венесуели.

Додаткову підтримку золоту надали повідомлення про те, що Трамп може вже на початку січня оголосити нового голову Федеральної резервної системи. Ринки закладають у ціни два зниження ставок наступного року на тлі очікувань більш м’якої монетарної політики.

Золото, класичний "тихогаваний" актив у часи геополітичної та економічної турбулентності, з початку року зросло більш ніж на 70 % – користуючись поєднанням факторів: геополітичні ризики, очікування зниження ставок, закупівлі центробанками, дедоларизація, приплив коштів в ETF.