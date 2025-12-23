Золото и серебро обновили рекорды из-за обострения между США и Венесуэлой

Цены на металлы выросли на 0,9% и достигли 4 486,55 доллара за унцию

Спотовая цена на золото выросла на 0,9% и достигли 4 486,55 доллара за унцию после того, как в течение сессии металл обновил исторический максимум на уровне 4 497,55 доллара.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале подорожали на 1,1%, до 4 519,20 доллара за унцию.

Серебро показало рост на 0,8% - до 69,56 доллара за унцию, после достижения рекордной отметки 69,98 доллара.

С начала года серебро прибавило более 141%, опередив золото по темпам роста из-за дефицита предложения, высокого промышленного спроса и активного притока инвестиций.

Спотовая платина подскочила на 2,2 % - до 2 167,25 долларов, что является максимумом более чем за 17 лет, а палладий вырос на 2,5 % - до трехлетнего пика 1 803,91 доллара, следуя за ростом золота и серебра. Д

Как реагируют рынки

Как пояснил аналитик, напряжение между США и Венесуэлой держат золото в поле зрения инвесторов как хедж неопределенности.

По его словам, покупатели продолжают рассматривать драгоценные металлы как эффективный способ диверсификации портфелей и сохранения стоимости.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил "блокаду" всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих и выходящих из Венесуэлы.

Дополнительную поддержку золоту оказали сообщения о том, что Трамп может уже в начале января объявить нового председателя Федеральной резервной системы. Рынки закладывают в цены два снижения ставок в следующем году на фоне ожиданий более мягкой монетарной политики.

Золото, классический "тихоходный" актив во времена геополитической и экономической турбулентности, с начала года выросло более чем на 70 % - пользуясь сочетанием факторов: геополитические риски, ожидания снижения ставок, закупки центробанками, дедолларизация, приток средств в ETF.