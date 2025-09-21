"Золотий м'яч" без ПСЖ: зіркові партнери Забарного офіційно пропустять церемонію вручення призу

Що трапилося з французьким класичним

На неділю, 21 вересня, був запланований центральний поєдинок 5-го туру чемпіонату Франції між "Марселем" та ПСЖ. Матч повинен був розпочатися на стадіоні "Велодром" у Марселі о 21:45 за київським часом.

Проте рішенням префекта департаменту Буш-дю-Рон французьке класичне було скасоване. Причиною стали складні погодні умови: вечором неділі на півдні Франції очікуються штормовий вітер та сильні зливи.

М'яч або матч

Згодом Ліга професійного футболу Франції затвердила нову дату поєдинку: понеділок, 22 вересня, о 21:00.

Але цей час збігається з початком церемонії вручення "Золотого м'яча"-2025, яка саме о 21-й стартує в Парижі.

Таким чином гравці ПСЖ не зможуть бути присутніми на одній із головних футбольних подій року, адже будуть задіяні у ключовому матчі чемпіонату Франції.

Зазначимо, що до офіційного списку номінантів включено вісьмох футболістів, які нині захищають кольори ПСЖ. Це – Нуну Мендеш, Ашраф Хакімі, Жоау Невеш, Фабіан Руїс, Вітінья, Хвіча Кварацхелія, Усман Дембеле та Дезіре Дуе.

Двох з них – Дембеле та Вітінью – називають серед найбільш реальних претендентів. Втім, зараз майже всі впевнені, що трофей дістанеться саме Дембеле.

А для півзахисника парижан дилеми якраз не існує. Усман зараз відновлюється після травми і ніяк не може допомогти команді у грі з "Марселем". Отже з чистою совістю може відвідати урочисту подію та забрати свій приз.

Що треба Забарному й партнерам

Одноклубникам Дембеле, в свою чергу, треба буде не зіпсувати свято своєму лідеру та відзначити знаменну в історії клубу подію перемогою.

Після 4-х турів ПСЖ впевнено очолює таблицю Ліги 1, маючи у своєму активі 12 очок. "Марсель" набрав шість пунктів і займає восьму сходинку.