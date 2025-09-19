"Золотий м'яч"-2025: хто покаже церемонію в Україні

Профільне видання France Football у понеділок, 22 вересня, оголосить володаря головного індивідуального призу в світі футболу за підсумками 2025 року.

Де дивитися вручення "Золотого м'яча-2025" онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Де і коли дивитися церемонію

Церемонія нагородження відбудеться 22 жовтня в столиці Франції. Захід прийме паризький театр "Шатле". Основна подія знаменного вечора розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Офіційним транслятором "Золотого м'яча-2025" на території України став медіасервіс MEGOGO.

Трансляція буде доступною на OTT-платформі за передплатами "Спорт", "Максимальна" і MEGOPACK N+S. Крім того, подію можна буде подивится безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах. Пряма трансляція події також буде доступна на Youtube-каналі "MEGOGO СПОРТ".

Перебіг премії українською коментуватимуть Вадим Шевякін і Віталій Кравченко.

Які нагороди знайдуть героїв

У театрі "Шатле" церемонію проведуть нідерландська легенда футболу й володар "Золотого м'яча-1987" Рууд Гулліт та британська спортивна журналістка Кейт Скотт.

Упродовж вечора France Football оголошуватиме прізвища виконавців, які посіли в голосуванні місця з 30-го по 11-те. Пізніше оголосять фінальну десятку найкращих і володаря головного призу.

Перед врученням "Золотого м'яча" роздадуть інші нагороди – жіночий "Золотий м'яч", приз Яшина, приз Мюллєра, приз Копи, приз Сократеса, а також назвуть найкращих тренерів року чоловічої та жіночої команд.

Усман Дембеле (фото: Getty Images)

Хто фаворит "Золотого м'яча-2025"

Головним претендентом на приз вважають вінгера французького ПСЖ Усмана Дембеле. Цього сезону він з командою виграв Лігу чемпіонів та всі французькі титули, а також дійшов до фіналу Клубного чемпіонату світу.

Конкуренцію французу намагатимуться скласти іспанець Ламін Ямаль з "Барселони", одноклубник по ПСЖ – португалець Вітінья, бразилець з "Барселони" Рафінья та єгиптянин Мохамед Салах з англійського "Ліверпуля".