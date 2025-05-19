"Золотий м'яч"-2025: організатори назвали дату й місце церемонії. Хто фаворити

Стали відомі дата і місце проведення церемонії вручення "Золотого м'яча"-2025.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х премії.
Організатори премії – журнал France Football та медіагрупа Groupe Amaury (видавці France Football і L'Еquipe) – оголосили, що 69-та церемонія вручення найпрестижнішої футбольної нагороди пройде в понеділок, 22 вересня 2025 року, в театрі "Шатле" в Парижі.
Це на місяць раніше, ніж зазвичай, оскільки попередні церемонії проходили в жовтні або листопаді.
Під час церемонії буде вручено низку нагород:
Особливістю поточного року в футболі є те, що в ньому немає великих міжнародних турнірів на рівні збірних.
Це дає шанс гравцям, які не можуть претендувати на великі перемоги з національними командами, проте виблискують на клубному рівні. Зазвичай в такі сезони вирішальним фактором є успіх в Лізі чемпіонів. Проте зараз у топового європейського змагання з'явився серйозний конкурент – Клубний чемпіонат світу.
Список номінантів буде оприлюднено на початку серпня, а голосування проведуть 100 журналістів з країн, які мають найвищі позиції в рейтингу ФІФА.
Усман Дембеле (фото: instagram.com/o.dembele7)
Минулорічний лауреат, іспанський хавбек "Манчестер Сіті" Родрі, цьогоріч не зможе захистити титул – ще у вересні він отримав травму коліна, яка передчасно завершила його сезон.
Зараз серед головних претендентів – футболісти, які яскраво проявили себе в Лізі чемпіонів-2024/25. А також представники переможців та лідерів топ-5 чемпіонатів континенту.
Напередодні фіналів єврокубків топ-10 претендентів на премію за версією Goal.com має такий вигляд.
Список фаворитів премії "Золотий м'яч"-2025
Раніше Яремчук відповів хейтерам "золотим дублем" у Греції.
Також АПЛ оголосила претендентів на титули героїв сезону.