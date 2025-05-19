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"Золотой мяч"-2025: организаторы назвали дату и место церемонии. Кто фавориты

Фото: В 2024 году награду получил испанец Родри (x.com/ballondor)
Автор: Андрей Костенко

Стали известны дата и место проведения церемонии вручения "Золотого мяча"-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х премии.

Что, где и кому будут вручать

Организаторы премии - журнал France Football и медиагруппа Groupe Amaury (издатели France Football и L'Еquipe) - объявили, что 69-я церемония вручения самой престижной футбольной награды пройдет в понедельник, 22 сентября 2025 года, в театре "Шатле" в Париже.

Это на месяц раньше, чем обычно, поскольку предыдущие церемонии проходили в октябре или ноябре.

Во время церемонии будет вручен ряд наград:

  • "Золотой мяч " - лучшему футболисту мира
  • Женский "Золотой мяч"
  • Трофей Копа - лучшему молодому игроку до 21 года
  • Трофей Яшина - лучшему вратарю
  • Трофей Герда Мюллера - лучшему бомбардиру
  • Трофей Йогана Кройфа - лучшему тренеру
  • Клуб года
  • Премия Сократеса - за социальные инициативы

Особенности 2025-го

Особенностью текущего года в футболе является то, что в нем нет крупных международных турниров на уровне сборных.

Это дает шанс игрокам, которые не могут претендовать на крупные победы с национальными командами, однако блистают на клубном уровне. Обычно в такие сезоны решающим фактором является успех в Лиге чемпионов. Однако сейчас у топового европейского соревнования появился серьезный конкурент - Клубный чемпионат мира.

Список номинантов будет обнародован в начале августа, а голосование проведут 100 журналистов из стран, которые имеют самые высокие позиции в рейтинге ФИФА.

Усман Дембеле (фото: instagram.com/o.dembele7)

Кто главные фавориты

Прошлогодний лауреат, испанский хавбек "Манчестер Сити" Родри, в этом году не сможет защитить титул - еще в сентябре он получил травму колена, которая преждевременно завершила его сезон.

Сейчас среди главных претендентов - футболисты, которые ярко проявили себя в Лиге чемпионов-2024/25. А также представители победителей и лидеров топ-5 чемпионатов континента.

Накануне финалов еврокубков топ-10 претендентов на премию по версии Goal.com выглядит так.

Список фаворитов премии "Золотой мяч"-2025

  1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  2. Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
  3. Рафинья (Бразилия, "Барселона")
  4. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
  5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
  6. Педри (Испания, "Барселона")
  7. Гарри Кейн (Англия, "Бавария")
  8. Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
  9. Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")
  10. Роберт Левандовский (Польша, "Барселона")
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