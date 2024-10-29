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"Золотий м'яч-2024": організатор цікаво пояснив невдачу Вінісіуса в голосуванні

Париж, Вівторок 29 жовтня 2024 12:36
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"Золотий м'яч-2024": організатор цікаво пояснив невдачу Вінісіуса в голосуванні Фото: Вінісіус Жуніор у складі збірної Бразилії (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорців

Нападник мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор програв голосування за головний індивідуальний приз у світі футболу через вимушену конкуренцію з партнерами по команді.

Про це заявив головний редактор видання France Football Венсан Гарсія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe.

Бразилець поступився півзахиснику збірної Іспанії Родрі в боротьбі за "Золотий м'яч-2024". Очільник культового журналу переконаний, що "ворогом" представника "Реала" став успішний сезон Королівського клубу.

"У голосуванні були близькі результати. Вінісіус, вочевидь, постраждав від присутності Беллінгема та Карвахаля в топ-5, оскільки це математично забрало в нього декілька очок. Це наслідок сезону "Реала" з трьома-чотирма яскравими гравцями, а журі розділило рішення між ними, що допомогло Родрі", – заявив Гарсія.

Вінісіус посів друге місце в опитуванні France Football. Далі розташувалися його одноклубники Джуд Беллінгем і Дані Карвахаль. Хавбек мадридців Тоні Кроос опинився на 9-й сходинці.

"Золотий м'яч-2024": що відомо

Родрі став третім іспанцем в історії після Ді Стефано та Суареса, який отримав нагороду. Він став чемпіоном Європи з Іспанією і здобув чемпіонський титул у складі англійського "Манчестер Сіті".

Український форвард Артем Довбик посів 29-те місце. Натомість голкіпер збірної України Андрій Лунін фінішував третім в перегонах за призом Яшина. Нагорода найкращому воротарю року дісталася Емільяно Мартінесу ("Астон Вілла" та збірна Аргентини).

"Реал" проігнорував церемонію нагородження. Делегація "вершкових" збиралася в Париж, але в останній момент скасувала виліт до столиці Франції. На такий крок менеджмент мадридців пішов після витоку інформацію про перемогу Родрі, хоча фаворитом вважали Вінісіуса.

До слова, напередодні пригадали футбольний шлях ван Ністелроя до керма "Манчестер Юнайтед".

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Реал Золотий м'яч
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