ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Золотой мяч-2024": организатор интересно объяснил неудачу Винисиуса в голосовании

Париж, Вторник 29 октября 2024 12:36
UA EN RU
"Золотой мяч-2024": организатор интересно объяснил неудачу Винисиуса в голосовании Фото: Винисиус Жуниор в составе сборной Бразилии (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор проиграл голосование за главный индивидуальный приз в мире футбола из-за вынужденной конкуренции с партнерами по команде.

Об этом заявил главный редактор издания France Football Венсан Гарсия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe.

Бразилец уступил полузащитнику сборной Испании Родри в борьбе за "Золотой мяч-2024". Руководитель культового журнала убежден, что "врагом" представителя "Реала" стал успешный сезон Королевского клуба.

"В голосовании были близкие результаты. Винисиус, по всей видимости, пострадал от присутствия Беллингема и Карвахаля в топ-5, поскольку это математически забрало у него несколько очков. Это следствие сезона "Реала" с тремя-четырьмя яркими игроками, а жюри разделило решение между ними, что помогло Родри", – заявил Гарсия.

Винисиус занял второе место в опросе France Football. Далее расположились его одноклубники Джуд Беллингем и Дани Карвахаль. Хавбек мадридцев Тони Кроос оказался на 9-й строчке.

"Золотой мяч-2024": что известно

Родри стал третьим испанцем в истории после Ди Стефано и Суареса, выигравшим награду. Он стал чемпионом Европы с Испанией и завоевал чемпионский титул в составе английского "Манчестер Сити".

Украинский форвард Артем Довбик занял 29-е место. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин финишировал третьим в гонке за приз Яшина. Награда лучшему вратарю года досталась Эмильяно Мартинесу ("Астон Вилла" и сборная Аргентины).

"Реал" проигнорировал церемонию награждения. Делегация "сливочных" собиралась в Париж, но в последний момент отменила вылет в столицу Франции. На такой шаг менеджмент мадридцев пошел после утечки информации о победе Родри, хотя фаворитом считали Винисиуса.

К слову, накануне вспомнили футбольный путь ван Нистелроя к рулю "Манчестер Юнайтед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал Золотой мяч
NEWS
Жертвы, раненые и много разрушений. Что известно о ночной атаке на города Украины
Жертвы, раненые и много разрушений. Что известно о ночной атаке на города Украины
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов