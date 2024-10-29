"Золотой мяч-2024": организатор интересно объяснил неудачу Винисиуса в голосовании

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор проиграл голосование за главный индивидуальный приз в мире футбола из-за вынужденной конкуренции с партнерами по команде.

Об этом заявил главный редактор издания France Football Венсан Гарсия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe .

Бразилец уступил полузащитнику сборной Испании Родри в борьбе за "Золотой мяч-2024". Руководитель культового журнала убежден, что "врагом" представителя "Реала" стал успешный сезон Королевского клуба.

"В голосовании были близкие результаты. Винисиус, по всей видимости, пострадал от присутствия Беллингема и Карвахаля в топ-5, поскольку это математически забрало у него несколько очков. Это следствие сезона "Реала" с тремя-четырьмя яркими игроками, а жюри разделило решение между ними, что помогло Родри", – заявил Гарсия.

Винисиус занял второе место в опросе France Football. Далее расположились его одноклубники Джуд Беллингем и Дани Карвахаль. Хавбек мадридцев Тони Кроос оказался на 9-й строчке.

"Золотой мяч-2024": что известно

Родри стал третьим испанцем в истории после Ди Стефано и Суареса, выигравшим награду. Он стал чемпионом Европы с Испанией и завоевал чемпионский титул в составе английского "Манчестер Сити".

Украинский форвард Артем Довбик занял 29-е место. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин финишировал третьим в гонке за приз Яшина. Награда лучшему вратарю года досталась Эмильяно Мартинесу ("Астон Вилла" и сборная Аргентины).

"Реал" проигнорировал церемонию награждения. Делегация "сливочных" собиралась в Париж, но в последний момент отменила вылет в столицу Франции. На такой шаг менеджмент мадридцев пошел после утечки информации о победе Родри, хотя фаворитом считали Винисиуса.