Тримав у затінку Руні з Роналду: яким футболістом був новий тренер МЮ ван Ністелрой

Ван Ністелрой народився і виріс у містечку Осс, яке подарувало світу поп-діву 80-х C. C. Catch. У 16 потрапив до структури скромного "Ден Босха" зі сусіднього міста. Там його перекваліфікували з виконавця середньої лінії в центрфорварда.

У сезоні 1993/94 дебютував на професіональному рівні в Еерсте Дивізі. Розкрився в кампанії 1996/97, коли оформив 12 м'ячів за 31 матч. Представник Ередивізі "Херенвен" надихнувся прогресом ван Ністелроя і віддав близько 800 тисяч гульденів за нападника.

У складі "суперфризів" провів лише сезон (13 голів) і поїхав до ПСВ. "Херенвен" отримав за бомбардира майже 14 млн у національній валюті. У лавах нідерландського гранда шокував статистикою – 77 м'ячів за 90 матчів у всіх турнірах.

Ван Ністелрой міг перейти в "Манчестер Юнайтед" влітку 2000 року. Манкуніанці підготували 18,5 млн фунтів, але наполягали на додатковому медичному обстеженні. ПСВ дав відкоша, а вже наступного дня на тренуванні нападник порвав "хрести" та пропустив майже рік.

Наступного літа МЮ виклав 19 млн у британській валюті за форварда. Ван Ністелрой віддячив за довіру в стартовому турі англійської Прем'єр-ліги 2001/02, забивши двічі столичному "Фулхему". Він став найкращим бомбардиром команди (23 м'ячі), але чемпіоном став лондонський "Арсенал".

Реваншувалися манкуніаці в наступному сезоні. "Юнайтед" став чемпіоном, а ван Ністелрой – першим снайпером чемпіонату Англії. Той титул залишився єдиним для нідерландця на "Олд Траффорд", бо в наступних кампаніях тріумфували столичні "Арсенал" і "Челсі" (двічі).

Останнім акордом ван Ністелроя на Альбіоні став сезон 2005/06. Він розпочав із чотирьох результативних матчів, але в середині кампанії упав у неласку сера Алекса Фергюсона. Преса сурмила про конфлікт із тренером і навіть бійку з юним Кріштіану Роналду на тренуванні.

Навіть в ролі напіврезервіста ван Ністелрой примудрився стати найкращим голеадором команди в сезоні (24 голи в усіх турнірах). Утім, натхненний поступом Вейна Руні та того ж Роналду Фергюсон погодився продати нідерландця в мадридський "Реал" за 14-15 млн євро.

На "Бернабеу" ван Ністелрой був провідним виконавцем у перших двох сезонах. Із першої спроби він став першим снайпером Ла Ліги та допоміг "вершковим" завоювати два титули поспіль – з Фабіо Капелло та Берндом Шустером на чолі відповідно.

На третій рік у лавах "Реала" зазнав важкої травми коліна та пропустив майже весь сезон. На старті кампанії 2009/10 перебрався в німецький "Гамбург". Там, як і в іспанській "Малазі" зразка 2011-2012 рр., вже не був тим колишнім ван Ністелроєм.

За роки ігрової кар'єри зажив слави футбольного браконьєра. Ван Ністелрой був природженим нападником, який щоразу опинявся в потрібному місці в потрібний час. Його хижацький хист дозволяв уникати офсайдних пасток і вчасно звільнятися від опіки оборонців.

Фото: Рууд ван Ністелрой ненавмисне "підсидів" Еріка тен Хага (facebook.com/manchesterunited)

Після невеликої паузи повернувся у футбол тренером. Розпочинав із команди U-17 ПСВ, пізніше працював із нападниками юнацьких і молодіжних команд гранда. Паралельно був помічником Гуса Хіддінка та Дейлі Блінда в збірній Нідерландів.

У 2021 році очолив дубль ПСВ. Під керівництвом ван Ністелроя "Йонг ПСВ" фінішував на 12-й сходинці в Еерсте Дивізі. Після відставки Рогера Шмідта став керманичем першої команди "червоно-білих" перед сезоном 2022/23 і закінчив чемпіонат другим.

Відтоді перебував без роботи, поки влітку цьогоріч ван Ністелроя не покликав МЮ. Спершу екс-нападника збірної Нідерландів (70 матчів, 35 голів) навіть сватали на роль головного тренера. Зрештою, став асистентом Еріка тен Хага, а тепер його замінить.