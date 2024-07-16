"Золотий м'яч-2024": хто вийшов у фаворити після чемпіонату Європи та Копа Амеріка

Збірна Іспанії тріумфувала на Євро-2024, а національна команда Аргентини перемогла на Кубка Америки. Представники обох збірних потрапили до топ-10 претендентів на головний індивідуальний приз у світі футболу.

Однак, головним кандидатом на приз залишився бразилець Вінісіус Жуніор. Чемпіон Іспанії та тріумфатор Ліги чемпіонів не зумів проявити себе в складі "селесао" на Копа Амеріка-2024, але досі на першій сходинці в списку претендентів. Коефіцієнт на перемогу нападника мадридського "Реала" в голосуванні склав 2,10 у вітчизняній конторі Favbet та 2,25 у британців bet365.

Натомість на друге місце піднявся найкращий футболіст Євро-2024. Іспанський хавбек Родрі готовий нав'язати конкуренцію атакувальним виконавцям навіть з позиції у центрі поля. "Двигун" збірної Іспанії додав титул чемпіона Європи до "золота" англійської Прем'єр-ліги. Кеф на "Золотий м'яч" для Родрі коливається від 2,50 у bet365 до 3,00 від Favbet.

Невдачею у фіналі європейської першості неабияк погіршив шанси на приз англієць Джуд Беллінгем. Атакувальний півзахисник провів насправді видатний дебютний сезон за "Реал", вигравши з "вершковими" чемпіонат, Суперкубок Іспанії та трофей Ліги чемпіонів. Тим не менше, "лише" фінал Євро-2024 для хавбека підвищив коефіцієнт на нагороду France Football для нього в коридор від 6,00 (Favbet) до 7,00 (bet365).

Зате на 4-те місце піднявся одноклубник Беллінгема – Дані Карвахаль. Саме фланговий оборонець виграв найбільше впродовж 2024 року. Секрет цього простий. Він був основним виконавцем і в європейському домінаторі на клубному рівні ("Реал"), і в лавах чотириразових чемпіонів Старого світу (Іспанія). Однак, саме позиція Карвахаля на полі робить його шанси на "Золотий м'яч" примарними. Наприклад, Favbet заклав бал 9,00 на такий розвиток подій, а bet365 цілих 10,00.

Фото: Дані Карвахаль з трофеєм Анрі Делоне (facebook.com/SeFutbol)

Євро-2024 перетворив у суперзірку Ламіна Ямала, який до цього був зіркою локальною. Ось і букмекери понизили коефіцієнт на його потенційних успіх у голосуванні за приз France Football. Навіть сам Ліонель Мессі опинився нижче за моторного вінгера в списку претендентів. Favbet виставив на Ямала кеф 13,00, а ось британці з bet365 поки ще не розгледів діаманта до кінця з балом 19,00.

Французький журнал оголосить список номінантів на "Золотий м'яч-2024" на початку вересня. Церемонія нагородження відбудеться 28 жовтня. Найкращого футболіста року оберуть головні тренери та капітани збірних, а також провідні журналісти країн-членів ФІФА.

Торік France Football віддав "Золотий м'яч" Мессі. Таке рішення наштовхнулося на несприйняття значної частини вболівальників. Упродовж сезону 2022/23 аргентинець на клубному рівні виграв лише французьку Лігу 1. Натомість норвезький форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд оформив требл (АПЛ, Кубок Англії, Ліга чемпіонів) і оновив низку голеадорських рекордів.