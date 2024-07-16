"Золотой мяч-2024": кто вышел в фавориты после чемпионата Европы и Копа Америка

Сборная Испании триумфовала на Евро-2024, а национальная команда Аргентины победила на Кубке Америки. Представители обеих сборных попали в топ-10 претендентов на главный индивидуальный приз в мире футбола.

Однако главным кандидатом на приз остался бразилец Винисиус Жуниор. Чемпион Испании и триумфатор Лиги чемпионов не сумел проявить себя в составе "селесао" на Копа Америка-2024, но до сих пор на первой строчке в списке претендентов. Коэффициент на победу нападающего мадридского "Реала" в голосовании составил 2,10 в отечественной конторе Favbet и 2,25 у британцев bet365.

В свою очередь на второе место поднялся лучший футболист Евро-2024. Испанский хавбек Родри готов навязать конкуренцию атакующим исполнителям даже с позиции в центре поля. "Двигатель" сборной Испании добавил титул чемпиона Европы к "золоту" английской Премьер-лиги. Кэф на "Золотой мяч" для Родри колеблется от 2,50 у bet365 до 3,00 от Favbet.

Неудачей в финале европейского первенства изрядно ухудшил шансы на приз англичанин Джуд Беллингем. Атакующий полузащитник провел действительно выдающийся дебютный сезон за "Реал", выиграв со "сливочными" чемпионат, Суперкубок Испании и трофей Лиги чемпионов. Тем не менее, "лишь" финал Евро-2024 для хавбека повысил коэффициент на награду France Football для него в коридор от 6,00 (Favbet) до 7,00 (bet365).

Зато на 4-е место поднялся одноклубник Беллингема – Дани Карвахаль. Именно фланговый защитник выиграл больше всего в 2024 году. Секрет этого прост. Он был основным исполнителем и в европейском доминаторе на клубном уровне ("Реал"), и в рядах четырехкратных чемпионов Старого света (Испания). Однако именно позиция Карвахаля на поле делает его шансы на "Золотой мяч" призрачными. К примеру, Favbet заложил балл 9,00 на такое развитие событий, а bet365 целых 10,00.

Фото: Дани Карвахаль с трофеем Анри Делоне (facebook.com/SeFutbol)

Евро-2024 превратил в суперзвезду Ламина Ямала, который до этого был локальной звездой. Вот и букмекеры снизили коэффициент на его потенциальный успех в голосовании за приз France Football. Даже сам Лионель Месси оказался ниже подвижного вингера в списке претендентов. Favbet выставил на Ямала кэф 13,00, а вот британцы из bet365 пока еще не разглядели бриллиант до конца с баллом 19,00.

Французский журнал объявит список номинантов на "Золотой мяч-2024" в начале сентября. Церемония награждения состоится 28 октября. Лучшего футболиста года выберут главные тренеры и капитаны сборных, а также ведущие журналисты стран-членов ФИФА.

В прошлом году France Football отдал "Золотой мяч" Месси. Такое решение столкнулось с неприятием значительной части болельщиков. В течение сезона 2022/23 аргентинец на клубном уровне выиграл только французскую Лигу 1. В то же время норвежский форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оформил требл (АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов) и обновил ряд голеадорских рекордов.