Ямал зламав систему: які рекорди вундеркінд Іспанії побив на Євро-2024

Вихованець "Барселони" несподівано для багатьох став провідним футболістом іспанської збірної на цьогорічному форумі. Виконавець, якому лише напередодні фіналу стукнуло 17 років, переписав десяток рекордів чемпіонатів Європи.

У стартовому турі Ямал з'явився в основі "Фурії Рохи" на матч проти збірної Хорватії та став наймолодшим гравцем в історії турніру. Одним цим досягненням юний вінгер не обмежився. Під завісу першої половини він оформив результативну передачу на Карвахаля і став наймолодшим автором асисту в історії чемпіонату.

Нові звершення Ямала припали на плей-офф Євро-2024. Точніше сказати – на вирішальні стадії турніру. На 21-й хвилині півфіналу проти збірної Франції саме він зрівняв рахунок і став наймолодшим автором гола в історії чемпіонатів Європи.

Окрім того, він став наймолодшим гравцем старту в півфіналах єврофорумів і чемпіонатів світу та, звісно, наймолодшим голеадором на цих етапах. Далі більше. Поява вінгера в стартовому складі на фінальний матч забезпечила підкорення ще кількох висот. Передусім Ямал став наймолодшим футболістом у старті на фінал чемпіонатів Європи та світу.

Асист на Вільямса на старті другої половини протистояння з Англією зробив сина екваторіальної гвінейки та марокканця в складі "Фурії Рохи" наймолодшим асистентом в історії фіналів європейських першостей та Мундіалів. Зрештою, піренейці дотиснули "Трьох левів" і стали чемпіонами Європи.

За підсумками турніру Ямал став наймолодшим найкращим асистентом в історії турніру, а водночас повторив і найбільшу кількістів асистів за один чемпіонат (4). Годі казати, що іспанський вундеркінд став наймолодшим переможцем в історії європейських форумів.

Здається, футбольний світ отримав вкрай серйозного претендента на домінування в стилі Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Прорив Ямала на Євро-2024 став таким показовим, що він цілком міг забрати нагороду найкращому гравцю турніру. Однак, організатори віддали приз Родрі, обмежившись для вінгера титулом найкращого молодого футболіста. Можливо, щоб не перехвалити.

At EURO 2024, Lamine Yamal became the…



Youngest player in EUROs history

Youngest assist provider in EUROs history

Youngest goalscorer at a major tournament

Youngest player to win the EUROs

Youngest YPOTT in EUROs history



An incredible, record-breaking… pic.twitter.com/duJkjhvo6B