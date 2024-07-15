Ямал зламав систему: які рекорди вундеркінд Іспанії побив на Євро-2024

Вихованець "Барселони" несподівано для багатьох став провідним футболістом іспанської збірної на цьогорічному форумі. Виконавець, якому лише напередодні фіналу стукнуло 17 років, переписав десяток рекордів чемпіонатів Європи.

У стартовому турі Ямал з'явився в основі "Фурії Рохи" на матч проти збірної Хорватії та став наймолодшим гравцем в історії турніру. Одним цим досягненням юний вінгер не обмежився. Під завісу першої половини він оформив результативну передачу на Карвахаля і став наймолодшим автором асисту в історії чемпіонату.

Нові звершення Ямала припали на плей-офф Євро-2024. Точніше сказати – на вирішальні стадії турніру. На 21-й хвилині півфіналу проти збірної Франції саме він зрівняв рахунок і став наймолодшим автором гола в історії чемпіонатів Європи.

Окрім того, він став наймолодшим гравцем старту в півфіналах єврофорумів і чемпіонатів світу та, звісно, наймолодшим голеадором на цих етапах. Далі більше. Поява вінгера в стартовому складі на фінальний матч забезпечила підкорення ще кількох висот. Передусім Ямал став наймолодшим футболістом у старті на фінал чемпіонатів Європи та світу.

Асист на Вільямса на старті другої половини протистояння з Англією зробив сина екваторіальної гвінейки та марокканця в складі "Фурії Рохи" наймолодшим асистентом в історії фіналів європейських першостей та Мундіалів. Зрештою, піренейці дотиснули "Трьох левів" і стали чемпіонами Європи.

За підсумками турніру Ямал став наймолодшим найкращим асистентом в історії турніру, а водночас повторив і найбільшу кількістів асистів за один чемпіонат (4). Годі казати, що іспанський вундеркінд став наймолодшим переможцем в історії європейських форумів.

Здається, футбольний світ отримав вкрай серйозного претендента на домінування в стилі Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Прорив Ямала на Євро-2024 став таким показовим, що він цілком міг забрати нагороду найкращому гравцю турніру. Однак, організатори віддали приз Родрі, обмежившись для вінгера титулом найкращого молодого футболіста. Можливо, щоб не перехвалити.