"Золотий купол" Трампа виявився значно дорожчий, ніж прогнозувалось

00:09 17.05.2026 Нд
2 хв
Попередня оцінка вартості протиракетного щита - 185 млрд доларів, але реальна цифра може перевищити 1 трильйон
aimg Юлія Маловічко
Фото: президент США Дональд Трамп на презентації "Золотого купола" (Getty Images)

Система протиракетної оборони "Золотий купол", ініційована президентом США Дональдом Трампом, виявилась значно дорожчою, аніж озвучувалось раніше.

Офіційне керівництво компанією "Золотий купол" президента Дональда Трампа заперечило оцінку того, що надсекретний протиракетний щит коштуватиме в шість разів дорожче очікуваного.

Однак генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн, директор "Золотого купола", заявив, що звіт Бюджетного управління Конгресу базується на неповній інформації.

Згідно з попередніми оцінками, вартість "Золотого купола" має бути на рівні 185 млрд. доларів. Але реальним показником може стати інша сума – 1,2 трильйона доларів.

"Вони не оцінили архітектуру, яку ми будуємо", - сказав генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн через день після публікації звіту.

Він додав також, що Пентагон не оприлюднив багато інформації через загрозу розвідувальних спецслужб.

Своєю чергою сенатор Тім Шіхі, республіканець від штату Монтана, який входить до складу Комітету збройних сил, погодився з вартістю "Золотого купола" в понад 1 трильйон доларів.

"Якщо його побудувати відповідно до бачення президента, як і має бути, це буде багатотрильйонний проект", - сказав він на конференції та закликав "бути чесними з людьми щодо цього".

Як повідомлялось, США збільшують фінансування проєкту протиракетної оборони "Золотий купол", зосереджуючись на розвитку космічних можливостей.

РБК-Україна також писало.нещодавно, що Пентагон хоче витратити 1,5 трильйона доларів, щоб створити Трампу "Золотий флот" та ШІ-армію.

