"Золотой купол" Трампа оказался значительно дороже, чем прогнозировалось

Официальное руководство компанией "Золотой купол" президента Дональда Трампа отрицает оценку того, что сверхсекретный противоракетный щит будет стоить в шесть раз дороже ожидаемого.

Однако генерал Космических сил США Майкл Гетлайн, директор "Золотого купола", заявил, что отчет Бюджетного управления Конгресса базируется на неполной информации.

Согласно предварительным оценкам, стоимость "Золотого купола" должна быть на уровне 185 млрд долларов. Но реальным показателем может стать иная сумма - 1,2 триллиона долларов.

"Они не оценили архитектуру, которую мы строим", - сказал генерал Космических сил США Майкл Гетлайн через день после публикации отчета.

Он добавил также, что Пентагон не обнародовал много информации из-за угрозы разведывательных спецслужб.

В свою очередь сенатор Тим Шихи, республиканец от штата Монтана, который входит в состав Комитета вооруженных сил, согласился со стоимостью "Золотого купола" в более чем 1 триллион долларов.

"Если его построить в соответствии с видением президента, как и должно быть, это будет многотриллионный проект", - сказал он на конференции и призвал "быть честными с людьми по этому поводу".