UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Зняття санкцій з білоруських добрив допоможе Путіну: в ОП вказали на важливий момент

18:44 21.05.2026 Чт
2 хв
У Зеленського відреагували на чутки щодо "прохання" США до України
aimg Іван Носальський
Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Від зняття санкцій з білоруського калію Росія загалом нічого не втратить. Такий крок може тільки допомогти російському диктатору Володимиру Путіну.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі журналістам заявив радник президента України Дмитро Литвин.

Читайте також: США можуть скасувати санкції проти нафти РФ з двох важливих причин, - Bloomberg

Литвина попросили прокоментувати чутки про те, що США нібито просять Україну вплинути на ЄС і домогтися зняття санкцій з білоруських добрив.

Він зазначив, що деталі двостороннього спілкування розкривати некоректно.

"Усі бачать цей "двіж" по калію, і навряд чи це може допомогти наблизити мир, скоріше це додає впевненості Путіну, що і він досидить до послаблення санкцій", - пояснив Литвин.

Також радник президента звернув увагу, що якщо санкції на білоруський калій знімуть і Росія трохи менше заробить на продажі або транзиті добрив, істотного впливу на ситуацію це не дасть.

"Може, вони витрати на Лукашенка (самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка - ред.) трохи скоротять, тому що він сам зможе більше заробляти, і загалом вони нічого не втратять. І там питання не стільки в цьому, скільки в самому підході, що санкції можуть послаблюватися", - додав він.

Чутки про санкції проти Білорусі

Нагадаємо, раніше Bloomberg з посиланням на власні джерела писало, що США нібито попросили Україну обговорити з Євросоюзом можливість пом'якшення санкцій проти білоруського калію.

Калійні добрива були однією з ключових експортних позицій Білорусі до 2022 року.

За інформацією журналістів, США нібито вважають, що пом'якшення санкцій може вплинути на зовнішню політику Білорусі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиБілорусьСанкції проти РосіїВійна в Україні