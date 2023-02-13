Знову збрехали. ЗСУ спростували захоплення росіянами села Красна Гора біля Бахмута

Як заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, твердження про те, що росіяни зайняли Красну гору, "не відповідають дійсності".

"Там тривають бої. Ми тримаємо це під контролем", - підкреслив він.

Він додав, що Бахмут залишається центром основних атак Росії.

"На Бахмутському напрямку ворог здійснив 85 обстрілів. Бойових дій було 33. У районі міста Бахмут 25 обстрілів та 19 бойових дій", - розповів Череватий CNN.

При цьому речник наголосив, що хоча російські сили мають можливість вести вогонь на напрямках до Бахмута, українські війська ведуть контрбатарейну боротьбу, щоб її зменшити.

"Ми маємо можливість постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених", - підкреслює речник.

Водночас CNN наводить заяву Міністерство оборони Росії, в якій відомство підтверджує повідомлення ПВК "Вагнера", що нібито Красна гора була захоплена. При цьому слова Москви прозвучали в той час, як російські війська лише намагаються оточити місто.

Видання нагадує, що село Красна Гора лежить на головній дорозі з півночі на південь, що веде до Бахмута. Воно розташований трохи нижче Соледара.