"Холодноярівці" показали знищення росіян на Бахмутському напрямку (відео)
Українські бійці продовжують ліквідовувати окупантів, які намагаються штурмувати на Бахмутському напрямку. В мережі показали чергове відео знищення росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 93-ї ОМБр Холодний Яр.
"Окупанти продовжують штурмувати українські позиції під примусом своїх командирів. Та чим більше їх лізе, тим більше калічиться та вмирає. Робота одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади Холодний Яр на Бахмутському напрямку", - йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські захисники знищили чотири піхотні групи росіян та "приземлили" дрон у районі Бахмута.
Додамо, що в районі Бахмута за минулу добу російські війська здійснили 48 обстрілів, також там було зафіксовано 19 боєзіткнень.
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