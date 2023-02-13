Ворог постійно змінює тактику у Бахмуті, але це не врятує його від провалу, - Генштаб

"Холоднояровці" обіцяють російським окупантам великий провал, і не тільки у Бахмуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Міністерства оборони України.

"Утім, він має одну велику слабкість - грає на чужому полі, воює за чужу землю. І саме це обіцяє загарбнику великий провал", - підкреслюють українські військові і демонструють свої героїчні будні на цих світлинах.

За словами бійців 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", окупант часом здається сильнішим та чисельнішим.

"Противник постійно змінює тактику. То атакує малими штурмовими групами, то задіє для штурму десятки мобілізованих. Іноді посилює обстріли вночі, систематично вражає ракетами тилові міста, тероризує мирне населення, підриває цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають дані Генштабу ЗСУ, битва за Бахмут триває.

Днями РБК-Україна повідомляло,що українські бійці продовжують ліквідовувати окупантів, які намагаються штурмувати на Бахмутському напрямку. В мережі показали чергове відео знищення росіян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські захисники знищили чотири піхотні групи росіян та "приземлили" дрон у районі Бахмута.

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