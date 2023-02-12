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Українські військові знищили чотири піхотні групи росіян та "приземлили" дрон у районі Бахмута

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Неділя 12 лютого 2023 13:37
Українські військові знищили чотири піхотні групи росіян та "приземлили" дрон у районі Бахмута Фото: українські військові знищили чотири піхотні групи росіян та "приземлили" дрон у районі Бахмута (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники ліквідували чотири піхотні групи російських військових, а також знищили ворожий безпілотник у районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що протягом кількох діб у Луганській області аеророзвідники у взаємодії з мінометниками виявляли та знищували скупчення піхоти, вогневі позиції й укриття росіян. До того ж, прикордонники-мінометники зруйнували кілька бліндажів окупаційних військ разом з живою силою ворога.

Тим часом прикордонна артилерія ліквідувала до чотирьох піхотних груп росіян у районі Бахмута. Тут українські військові постійно стримують ворожі штурми, часто у ближньому бою.

Під час одного з ближніх боїв у передмісті Бахмута охоронці кордонів "пострілом" з антидронової рушниці знешкодили ворожий дрон, який корегував вогонь. Після чого наші захисники контратакували. Українці бійці відкинули стрілецький підрозділ росіян вогневим ураженням зі стрілецької зброї, автоматичних і протитанкових гранатометів.

Втрати окупантів склали: 11 загиблих вояків і 6 поранених.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що наші військові продовжують контролювати Бахмут. Тим часом ворог щодня здійснює до 50 атак на Донецькому напрямку.

Також додамо що вчора українські військові збили російський літак у битві за Бахмут.

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