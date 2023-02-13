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Снова соврали. ВСУ опровергли захват россиянами села Красная Гора возле Бахмута

Фото: село Красная Гора остается свободным от российских оккупантов (facebook.com/MinistryofDefence)
Автор: Татьяна Зарембо

Вооруженные силы Украины опровергли заявления Минобороны России о захвате села Красная Гора под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, утверждение о том, что россияне заняли Красную гору, "не соответствуют действительности".

"Там продолжаются бои. Мы держим это под контролем", - подчеркнул он.

Он добавил, что Бахмут остается центром основных атак России.

"На Бахмутском направлении враг совершил 85 обстрелов. Боевых действий было 33. В районе города Бахмут 25 обстрелов и 19 боевых действий", - рассказал Череватый CNN.

При этом представитель заявил, что хотя российские силы имеют возможность вести огонь на направлениях в Бахмут, украинские войска ведут контрбатарейную борьбу, чтобы ее уменьшить.

"У нас есть возможность поставлять оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых", - подчеркивает спикер.

В то же время CNN приводит заявление Министерство обороны России, в котором ведомство подтверждает сообщение ЧВК "Вагнера", что якобы Красная гора была захвачена. При этом слова Москвы прозвучали в то время как российские войска лишь пытаются окружить город.

Издание напоминает, что село Красная Гора лежит на главной дороге с севера на юг, ведущей в Бахмут. Оно расположено чуть ниже Соледара.

Слова Череватого CNN подтвердило Министерство обороны Украины, которое сегодня в Telegram-канале сообщило, что "битва за Бахмут продолжается", о чем РБК-Украина сообщало сегодня.

На днях мы писали, что украинские бойцы продолжают ликвидировать оккупантов, пытающихся штурмовать на Бахмутском направлении. В сети показали очередное видео уничтожение россиян.

Напомним, украинские защитники уничтожили четыре пехотных группы россиян и "приземлили" дрон в районе Бахмута.

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