Знову загроза балістики. У Києві та низці областей тривога

Повітряна тривога в Україні

Раніше в Україні вже оголошували повітряну тривогу, о 8:21, але тоді загрози для Києва та області не було, хоча і тоді військові попереджали про загрозу балістики.

Додамо, що російські війська в ніч на 20 квітня знову атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема в Одеську область ворог направив ракети, також під ударом було і Запоріжжя. І в Запоріжжі, і в Одесі лунали вибухи, в Одеській області працювала ППО. Загалом силам оборони вдалося збити дві ракети та три ворожі дрони.

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